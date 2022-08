Adriana Volpe lo scorso anno ha affiancato Sonia Bruganelli nello studio del GF Vip in qualità di opinionista. Chi sperava di rivederla anche quest’anno però, dovrà ben presto ricredersi poiché, sebbene la moglie di Paolo Bonolis avesse lasciato intendere che quella sarebbe stata la sua prima e unica esperienza, intenzionata a tornare al suo lavoro di produttrice, alla fine così non è stato.

Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini e la sua squadra di lavoro ha deciso di ripuntare nuovamente su Sonia Bruganelli “bocciando” Adriana Volpe e sostituendola con Orietta Berti. Una scelta che ha fatto molto rumore, non tanto per la presenza della cantante quanto piuttosto per il ritorno della Bruganelli.

Un colpo di scena ma anche un colpo basso per la Volpe che tra le pagine del settimanale Nuovo ha punto la sua ex collega lanciando una frecciatina neanche poi tanto velata:

La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre.

Nonostante questo però la conduttrice ha invitato il suo pubblico a seguirla annunciando grandi sorprese in vista. Secondo i rumors, Adriana dovrebbe tornare in tv con un format sul mondo della bellezza che la vedrà protagonista con Federico Fashion Style e Valeria Marini, sebbene al momento sia tutto top secret.

Di recente ThePipol_gossip aveva svelato che alla Volpe era stato chiesto di tornare al GF Vip in qualità di concorrente ma lei aveva – giustamente – rifiutato.