Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Un settimanale smentisce ma l’opinionista del GF Vip interviene in maniera particolare

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in crisi? Ormai da settimane gira questo gossip per “colpa” di un tweet scritto proprio dall’opinionista del Grande Fratello Vip: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”, ha scritto sul suo profilo.

Di recente, sempre l’opinionista del GF Vip, ha svelato per quale motivo ha accettato nuovamente questo ruolo, lasciando intendere di non essere in un periodo molto positivo della sua vita: “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi”.

Sonia ha aggiunto: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Durante un box di domande aperte su Instagram, la Bruganelli ha riacceso i dubbi rispondendo ad una domanda: “Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”.

Di recente il magazine Vero ha messo in copertina Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis al mare, smentendo la loro crisi e parlando di “amore alle stelle”:

Altro che crisi. Tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli l’amore naviga in acque tranquille e cristalline come quelle di Formentera, dove la coppia trascorre ormai le vacanze estive da diversi anni. – si legge sul magazine – Almeno questa è l’impressione che si ha guardando le foto. In questi scatti appaiono sereni e soprattutto uniti e affiatati. In acqua, infatti, la coppia si lascia andare a massaggi e soprattutto a qualche romantica effusione. Insomma, non sembrano affatto una coppia in crisi.

Anche in questo caso, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha smentito il servizio:

Come spesso accade ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così.

La Bruganelli si riferiva alle fotografie (in quanto vecchie) oppure all’intero servizio? Le sue dichiarazioni, comunque, continuano a originare dubbi e perplessità.