Nella puntata di ieri de Le Iene, anche i due conduttori, Nicola Savino ed Elena Santarelli, hanno preso posizione schierandosi contro le dichiarazioni di Alfonso Signorini sull’aborto. Le frasi del conduttore e giornalista, pronunciate nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si sono lasciate dietro degli strascichi pesanti.

Dopo i commenti di Selvaggia Lucarelli ed il comunicato durissimo di Endemol, ecco che anche Le Iene si schierano contro le parole di Signorini che si è detto contrario all’aborto, diritto sacrosanto di ogni donna sancito da una apposita legge giunta dopo anni di lunghe battaglie.

Nicola Savino si è espresso aprendo l’argomento ed introducendo la clip in questione che ha contribuito a sollevare un vero e proprio polverone online e non solo:

Ora vi vogliamo parlare di una questione molto seria, l’aborto. Ve ne parliamo perché ieri sera al Grande Fratello Vip, mentre si scherzava sulla possibilità che la cagnolina di Giucas Casella potesse essere incinta, è successo questo, rivediamolo.

È una frase detta sicuramente in velocità. Comunque la pensiate vogliamo ricordare a tutti che l’aborto è una conquista di civiltà. E’ un diritto che in Italia è stato sancito da 40 anni con un referendum. Gli elettori, gli italiani si sono espressi con una grandissima partecipazione. A Le Iene stiamo lavorando ad un servizio che vi mostreremo a breve e vi racconta come questo diritto sia sotto attacco in molti Paesi.