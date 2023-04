Il prossimo autunno farà ritorno sul nostro piccolo schermo il programma Ciao Darwin con una nuova attesissima edizione. Alla conduzione ci sarà come sempre Paolo Bonolis ma ovviamente ritroveremo una serie di cambiamenti, dalle squadre a Madre Natura. Ulteriori novità sulla prossima edizione riguarda la possibile sfida tra due ex Vippone.

Ad aggiungere un tassello in più rispetto alla nuova edizione di Ciao Darwin ci ha pensato il settimanale Chi tra le sue Chicche di Gossip, che ha avanzato i nomi di due ex Vippone, pronte a sfidarsi nella trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis.

Si tratta di Giulia Salemi e Cristina Quaranta. Ecco cosa si legge in merito sul noto magazine:

Sfida tra Salemi e Quaranta? Paolo Bonolis è pronto a ripartire con Ciao Darwin e, come ogni anno, in ciascuna puntata vedremo in gara due categorie di concorrenti capitanate da personaggi famosi. Tra le prime sfide potrebbe esserci quella tra due ex protagoniste del Gf Vip: da una parte Giulia Salemi, che dovrebbe guidare la squadra degli “influencer”; dall’altra Cristina Quaranta, che è tornata a fare la cameriera in un ristorante e dovrebbe capitanare i “lavoratori”.