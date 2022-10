Le scuse da parte di Iva Zanicchi sono arrivate a tarda notte, dopo l’insulto in diretta tv a Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata di Ballando con le Stelle. Ma a quanto pare non possono bastare, come dimostrato dal nuovo intervento della giornalista su Instagram.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di quanto accaduto a Ballando con le Stelle

Dopo il “tro*a” rivolto a Selvaggia Lucarelli in un momento in cui credeva di non essere sentita né captata dal microfono, Iva Zanicchi si è resa protagonista di un brutto momento di tv. La giornalista aveva preteso le scuse della cantante, giunte poi a mezzo social.

Nelle passate ore però Selvaggia è tornata sull’argomento aggiungendo alcuni dettagli in più ed il suo punto di vista su quanto accaduto ieri sera, coinvolgendo anche il ballerino della Zanicchi, Samuel Peron: “Quando Iva Zanicchi e il suo ballerino spiegano bene cosa siano sessismo e mansplaining in un programma tv”, ha scritto nella descrizione al post Instagram in cui riporta il suo pensiero. Ecco cosa scrive in un passaggio del lungo post social:

Con queste premesse, nonostante io ieri le abbia anche fatto alcune osservazioni positive sulla sua capacità di fare show prima di dire che il ballo però era stato un disastro, la signora Zanicchi si è rivelata per quello che è, ovvero l’individuo tipico che quando sente la presenza di una donna accanto che occupa spazio, non ha alcuna sudditanza psicologica ed è in un contesto nel quale non esiste l’ordine gerarchico che decidi tu, va in tilt. Perde il controllo. E cosa si dice a una donna quando si deve mortificarla e rimetterla in un angolo? Putta*a. E l’ha detto non una, ma due volte, ridacchiando e sussurrandolo nell’orecchio del ballerino.

Poi, riferendosi anche al ballerino Samuel Peron ha aggiunto:

Il ballerino Peron aveva risposto alla mia critica sul ballo dicendo “amore mio bello tu non capisci niente di ballo”. Ora, al di là della comicità del ritenere 4 passi ballati dalla Zanicchi materiale che possa giudicare solo un ballerino con due ori in competizioni internazionali (e poi che noia ‘sta storia), quell’ AMORE MIO BELLO TU NON CAPISCI è da manuale del mansplaining. E cioè: da una parte ti tolgo autorevolezza (non sono Selvaggia Lucarelli, no, sono sua sorella, anzi la nipotina che chiama “amore mio bello”), dall’altra ti dico che non capisci niente, attaccando la professionalità e il ruolo, non il giudizio in sè. Entrambi -Zanicchi e Peron- in modo diverso, hanno evitato di andare dritti sulla sostanza, perché avevano davanti una donna e la donna va ridimensionata, zittita, mortificata.

La Lucarelli ha poi precisato come quanto accaduto vada ben oltre il semplice battibecco tra loro:

Perchè se io ho tutti gli strumenti per tornare il sabato successivo e riguardare entrambi negli occhi, il mondo è pieno di donne che hanno meno forza, esperienza, coraggio e capacità di identificare chiaramente queste dinamiche. Donne che magari si convincono davvero di essere delle bambine sceme che non capiscono un caz*o. E magari pure un po’ putta*e.