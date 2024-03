Loana Vatiero, dopo aver parlato di Alessio e Mirko, ha detto la sua anche sull’amicizia che si è creata tra Perla e Greta Rossetti, svelando il suo punto di vista pure sulla storia con Sergio D’Ottavi nata nella Casa del Grande Fratello.

Quando usciranno non lo so quanto dureranno, perché tutti e tre insieme ci credo poco, però Perla nella Casa ha dato una grandissima mano a Greta, l’ha aiutata sotto molti aspetti. Penso che loro sicuramente si sentiranno, il bene non passa, ma sarà difficile gestire un’amicizia del genere.

Loana Vatiero ha detto la sua pure sulla storia tra Greta e Sergio:

Secondo me Greta e Sergio non dureranno, per me lui si è spaventato dopo l’incontro con la mamma di lei, ha pensato che forse è meglio fare due passi indietro perché sarà fuoco e fiamme.

A prescindere da lei non li vedo affiatati, penso che se c’è amore, passione scatta subito, non ti puoi trattenere per tre mesi, poi h24 con la stessa persona, non è possibile. Secondo me è un po’ una strategia da parte di entrambi.