Loana Vatiero, sorella minore di Perla del Grande Fratello, intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha nuovamente parlato di Alessio Falsone dopo lo “scontro” fallimentare dell’ultima diretta TV.

Alessio? Già con il cognome abbiamo detto tutto. Penso ancora che sia un pagliaccio, io ho spiegato anche in diretta, durante la puntata, che non mi sono tirata indietro, ma sono stata più docile perché ho trovato una persona che voleva capire le mie parole.

Io nell’intervista avevo dato del pagliaccio non alla persona perché non lo conosco, non ci ho mai fatto né una cena né niente, ma ho dato del pagliaccio all’Alessio personaggio, lui mi dice di essere uguale anche fuori, ma per me in questo momento è un personaggio del Grande Fratello e ho dato del pagliaccio a quello.

Io gliel’ho detto, volevi stare con Greta, sbatti i piedi all’insaputa di mia sorella e poi stai a letto con Anita. Non gli piace Anita, loro dicono di essere simili o compatibili, ma io non credo che ad Alessio possa piacere Anita, ma non credo neanche che le loro vite fuori possano incontrarsi.

Poi può darsi che mi sbaglio, ma se una persona ti piace lo dici subito, non è possibile che volevi andare con Greta e adesso stai con Anita.