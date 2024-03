Bacio saffico tra Letizia e Perla al Grande Fratello – VIDEO

La nuova edizione del Grande Fratello, ad un passo dalla finale del prossimo 25 marzo, ci ha regalato anche il bacio saffico tra Letizia Petris e Perla Vatiero.

Durante un momento di ilarità nella Casa del GF, le due gieffine, con la complicità di Paolo Masella, si sono scambiate un bacio sulle labbra.

Ecco il VIDEO:

Paolo Masella, quando Vittorio Menozzi si trovava ancora dentro la Casa del Grande Fratello, lo aveva accusato esplicitamente di essere un “guardone”.

Secondo il macellaio, infatti, proprio Vittorio si intratteneva spesso e volentieri con le ragazze della Casa guardandole camminare in costume nel loft:

Vittorio, tu giri in mutande spesso nella camera da letto. Per galanteria, ci sono tante donne, dovresti sbrigarti a vestirti. Una volta sei anche andato nel letto di Letizia in mutande per salutarla. Un po’ di tatto.

È normale che a me dia fastidio se un ragazzo va in mutande sul letto della mia ragazza.