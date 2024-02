Lei ferita è prigioniera in un muro.

Niente da fare, rimani zitta.

Vai avanti.

Questo non è amore, è solo ossessione.

Allora cos’è l’amore?

È “la persona che ha illuminato il tuo cammino”. Dicono.

L’amore, quello vero, “è fatto di amicizia, meraviglia, orgoglio di essere vicino alla persona amata. L’amore fatto di GRAZIE detti e di entusiasmo”.

Scrivono che chi ti ama è chi ti dice:

Amore ti ringrazio che sei meraviglioso

Sono felice di stare con te.

I nostri cuori sono importanti.

E senza cuore muori.

Chi si sia sentito dire dal proprio compagno queste frasi, deve sentirsi fortunato.

Quanti di noi hanno sinceramente pronunciato queste parole? Quanti tra noi sono gli analfabeti affettivi, disabituati all’espressione di un sentimento incondizionato?

Questi bambini-ragazzi non sono extraterrestri e non sono “primi della classe” o “figli di papà”. Sono persone vere a cui viene lasciato il tempo di pensare. Sono persone che sono state abituate a parlare tra loro, a condividere, a stare insieme e a riflettere. Sono persone che coltivano il loro sentire, giorno dopo giorno, e che lo sanno descrivere, scrivere e cantare quando viene data loro fiducia, tempo e spazio per farlo.

Io spero che siano loro ad abitare il futuro. In un mondo in cui per gli uomini non sarà normale spiare, seguire, insultare e per le donne non sarà normale pensare che il fischio di uno sconosciuto per strada sia un complimento.

Desidero che siano questi piccoli E.T., tra qualche decennio, a telefonare a casa dei loro amici per ascoltare i loro racconti emotivi, pronti ad accogliere qualsiasi espressione di genere, perché il genere non sarà più importante.

…avranno ben altro a cui pensare, un’eredità più urgente che gli stiamo lasciando, data dal cambiamento climatico.

Ma questa è un’altra storia.

Claudia Ferretti

#Unite è una campagna di scrittura a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla. QUI la pagina Instagram con tutti i contributi.