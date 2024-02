Sono nata femmina, maledetta femmina e avrei voluto tanto essere un maschio. Il giorno in cui ho avuto la certezza che tutto sarebbe stato diverso lo ricordo benissimo: io bambina, in quanto femmina, votata per nascita e per volere di dio ad essere sottomessa, avrei dovuto cedere il mio turno di gioco ad un maschietto fiero di essere l’unto del destino per evitare che si arrabbiasse!

Se leggete tra le righe il tono ironico, sì, avete inteso bene, perché quella sensazione di ingiustizia ha smesso di farmi male, dopo molto tempo.

Ha smesso di provocare rabbia e dolore quando ho smesso di cedere il passo, prendendo insulti, rifiuti, ingiurie e oggetti lanciati contro. Quando ho preso le chiavi della mia auto, che non avevo il “permesso” prima di guidare, vi ho caricato quello che di più prezioso potevo portare con me e sono andata via. Perdendo tutto quello che lasciavo, casa, tazze, tovagliette graziose, profumi e ricordi.

Avevo scelto.

Ho scelto.

Di essere libera e donna. Quella dagli occhi capaci di vedere l’invisibile, di costruire luoghi e storie. Quella che ora non sta più zitta.

Avrei tanto voluto che qualcuno mi avesse insegnato a riconoscere i segnali, che mi avesse spiegato che ci sono sempre una grandissima quantità di modi di vivere la propria vita.

Ci fanno credere che, come non si può scegliere il luogo in cui nascere e tanto meno da chi nascere, esistono strutture, convenzioni, modo di comportarsi prestabilite, prestabilite a priori e che sei senza possibilità di uscita.

Avrei tanto voluto essere abituata a mettere sempre tutto in discussione, a non considerare mai verità assolute, a riconoscere la fine, il cambiamento, la trasformazione come assolutamente naturale.

Eccola una bellissima verità: non esiste un giorno uguale all’altro, un sentimento sempre uguale eppure…si insegna che “per sempre” sia la verità.

Perché mentiamo? Perché raccontiamo bugie? Ai nostri figli, poi?

Per giustificare tutto il dolore che ingiustamente abbiano subito?

Ti riconosco per come sei

Quanto è difficile nominare, chiamare col nome quello che succede. Significa dire la verità… eh, ma la verità è per pochi: chi vuole davvero la verità? Si penserebbe tutti, no, mi dispiace, non è così: in pochi la rivendicano, perché la verità implica la responsabilità e spesso è troppo faticosa. immaginate cosa vorrebbe dire: dovremmo dirci quando non stiamo bene quando non amiamo più quando. Chi si prende questa responsabilità?

Alla fine spersonalizzando i contenuti, slegandoli dalla realtà non riusciamo più a trovarla e guardarla in faccia.

Immaginaria

Possiamo immaginare un modo diverso. Può esserci un altro modo.

Noi possiamo scoprire il nostro corpo, non siamo state spacciate dell’Eden, creiamo continuamente mondi nuovi, nuovi modi di amare, non abbiamo paura della paura. Non vogliamo essere maschi, vogliamo essere femmine.