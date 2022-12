A pochi giorni dalla fine del 2022 e a poche ore dalla finale di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata, ha rilasciato una lunga intervista a FQMagazine in cui ha fatto il bilancio del suo “annus horribilis”, parlando della delusione provata nel programma di Milly Carlucci e svelando se ci sarà nella prossima edizione.

Selvaggia Lucarelli delusa dalla giuria di Ballando con le Stelle

Professionalmente parlando, non ha peli sulla lingua nel dirlo, il momento meno bello dell’anno Selvaggia Lucarelli lo individua proprio in questa edizione di Ballando con le Stelle che sta per giungere al termine:

Questa edizione di Ballando con le stelle, che considero catastrofica da un punto di vista umano. Dunque, perfettamente in linea con il mio 2022, un annus horribilis con dentro un mese horribilis, maggio, in cui ho subito la perquisizione dell’Antiterrorismo per mio figlio Leon, ho preso il Covid ed è morto il mio cane Godzilla. Sommando il tutto, ho dovuto rinunciare alla conduzione di un programma in Rai.

Selvaggia si prepara a vivere questa finale come una “liberazione” ma anche con tanta delusione nel cuore. Ma dunque, ci sarà nella prossima edizione?

Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato “questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena”. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai.

Parlando del resto della giuria e del clima teso respirato quest’anno, Selvaggia ha commentato:

Qualche frizione c’era stata, com’è normale che sia, e quest’anno ero ben disposta, felice che Lorenzo fosse in gara: invece fin da subito ho notato un muro di livore e di rancore che ha varie origini. I problemi sono cominciati lo scorso anno con Morgan: ci sono stati episodi sgradevoli, in diretta e dietro le quinte, dove Morgan mi ha insultata in mia assenza davanti a Lorenzo e ad altri testimoni. Tutti sapevano ma si è fatto finta di nulla, continuando ad elogiare il personaggio. È mancata la gentilezza anche da persone dalle quali me la sarei aspettata.

Poi il tutto si è acutizzato con il caso Iva Zanicchi e quel “tr*ia” giustamente mai digerito, seguito da scuse di comodo ma mai realmente sincere e da nessuna presa di posizione da parte di giurati e cast. A tal proposito la Lucarelli ha anche smentito una frase pronunciata di recente da Milly Carlucci in una intervista:

L’unica cosa che mi sento di smentire fortemente è che a Ballando siamo tutti amici. O, come sento spesso dire “siamo una famiglia”, a meno che per famiglia non si intenda una famiglia con i suoi tratti disfunzionali.

La giornalista ha ammesso di essersi sentita isolata, rimpiangendo la presenza della criminologa ed amica Roberta Bruzzone: