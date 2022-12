Vincitore Ballando con le stelle: ecco i pronostici dei bookmaker

Tutto pronto per la finalissima di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 è pronto a incoronare il miglior ballerino: chi sarà il vincitore di questa “tormentata” edizione?

I bookmaker premiano Ema Stockholma, favorita a 1,60 sia su Planetwin365 che Stanleybet.it, davanti ad Alessandro Egger, a 5 volte la scommessa.

Sul podio anche Gabriel Garko che, a causa dell’infortunio al braccio che ha subìto alcune settimane fa e di un nuovo infortunio al polpaccio, scivola a 7, insieme ad Alex Di Giorgio.

L’exploit della ’ripescata’ Luisella Costamagna si gioca a 8, mentre Iva Zanicchi e Rosanna Banfi chiudono il tabellone a una quota che oscilla tra 41 e 100 volte la scommessa.

Selvaggia Lucarelli, giudice (perfetto) di Ballando con le stelle, intervistata dal buon Francesco Canino per FQMagazine ha fatto la sua personale previsione sul possibile vincitore dell’edizione 2022:

Chi vincerà? Forse la Costamagna. E mi sembra che sia un’assurdità visto che si è infortunata alla prima puntata, ha ballato seduta per tre settimane, si è ritirata alla quinta per poi rientrare in semifinale. In pratica ha ballato tre puntate su 11. Meriterebbe la vittoria chiunque abbia ballato sin dall’inizio.