Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 18 novembre, Rossella Erra si è esibita come ballerina per una notte al fianco di Simone Di Pasquale, regalando un momento irresistibile per giurati e telespettatori compresa l’imitazione (perfetta) di Selvaggia Lucarelli che ha svelato pure un retroscena questa notte.

Selvaggia Lucarelli imita Rossella Erra e svela un retroscena nella notte

Selvaggia Lucarelli, prima di esprimere il suo giudizio, ha tirato fuori un boa dalle piume fucsia ed ha imitato (in modo perfetto) Rossella Erra, creando una forte empatia con lei (proprio la giurata popolare ne ha preso le difese con Mammucari).

“Siete bellissimi, siete bellissimi! Mi avete fatto sognare!” ha affermato Selvaggia agitando il boa. “Col boa stai benissimo, Selvaggia pensaci!”, ha ironizzato Rossella Erra apprezzando appieno l’imitazione.

Poi la giudice ha continuato:

Siete bellissimi! Siete bellissimi! Mi avete fatto sognare! Sognare! Io vi amo! Vi ho visto dietro le quinte che pomiciavate! Vi ho visto! Siete bellissimi! Belli! Belli! Belli!

Dopo la puntata, rientrando in albergo, Selvaggia Lucarelli ha svelato come le è venuta in mente questa cosa:

Del boa alla Rossella non lo sapeva nessuno stasera in trasmissione. Nemmeno Milly oppure gli autori e gli altri giudici. Mi è venuto in mente due giorni prima ed ho ordinato il boa rosa su Amazon… è andata così.

Nel frattempo anche Lorenzo Biagiarelli è intervenuto condividendo un ironico video (sempre in apertura) mostrando la reazione dei loro gatti durante l’imitazione.