Rossella Erra è famosa per il suo ruolo di giudice del popolo a Ballando con le stelle. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamo se la simpatica opinionista ha dei figli ed un marito: ecco tutte le curiosità e le indiscrezioni.

Rossella Erra è sposata con Attilio Russo, un ufficiale dell’esercito italiano che ha conosciuto nel 2000 durante una vacanza in Sardegna. I due sono convolati a nozze quando lei aveva 29 anni. A distanza di 5 anni è nata Beatrice, la loro unica figlia venuta al mondo del 2005.

Rossella in passato è stata più volte attaccata dagli hater che l’hanno presa di mira a causa del suo aspetto fisico.

Riguardo al body shaming ricevuto sui social, lei ha risposto:

Non mi pento del mio corpo, Sì, a volte in solitudine, le lacrime scendono quando vengo etichettata con parole ridicole sui social media… ma le elimino con forza e poi cancello i commenti, perché non voglio che siano parte della mia vita online. Sono così fatta e le persone che realmente mi amano, mi amano completamente, con tutte le mie forme.