Volano stracci ad Amici 21 tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. L’insegnante di ballo ricasca nel solito errore, quello di valutare le allieve esclusivamente o quasi in base al fisico. Di diverso avviso Todaro, il quale anche se il fisico della aspirante ballerina non rispetterebbe determinati canoni, la ragazza sarebbe comunque capace di fare tutto.

Tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro difficilmente sarà trovato un punto di incontro. I due ballerini sono troppo distanti tra loro in merito ai metodi di giudizio. La dimostrazione è giunta oggi ad Amici 21, quando è esplosa la questione subito dopo l’esibizione di Serena.

Sin da subito la Celentano ha avuto da ridire sull’allieva del talent di Maria De Filippi ed anche nella puntata di oggi ne è nata una discussione accesissima incentrata ancora una volta sul fisico che secondo l’insegnante non avrebbe un fisico adatto alla danza.

Raimondo, di contro, la penserebbe in modo del tutto opposto tanto da commentare:

Alessandra Celentano ha però commentato nel suo stile:

A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa, sei tanta. Sì, sei tanta.

A quel punto è stato scontro con l’ex volto di Ballando con le Stelle. Quest’ultimo ha fermamente ribattuto:

Penso che ognuno ha il suo fisico. Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sticaz*i se è grossa, sticaz*i! Non va giudicata da ferma, ma quando è in movimento. Mettitelo in testa. Apriti! Vai a giudicare Miss Italia.