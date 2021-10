Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono ufficialmente tornati ad essere una coppia. La conferma è arrivata dai due ballerini nello studio di Amici 21, dove si sono ritrovati grazie a Maria De Filippi. Con un bacio hanno spazzato via tutti i dubbi sulla loro attuale relazione e messo a tacere ogni voce. Raimondo e Francesca hanno spiegato tra le pagine del settimanale Chi come è accaduto il ritorno di fiamma.

A prendere la parola è stata Francesca Tocca, che rispetto al ritrovato amore con Raimondo Todaro ha spiegato quando ha compreso di voler tornare insieme al padre di sua figlia Jasmine:

Proprio la bambina, stando alle parole di Todaro, sarebbe stata l’unica a non aver mai realmente creduto ad una separazione tra mamma e papà:

Io e Francesca per l’amore e per il bene che ci siamo sempre voluti e che ci vogliamo – siamo cresciuti insieme – quando, per una serie di motivi, abbiamo capito che il nostro rapporto si stava deteriorando, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che il nostro amore non poteva trasformarsi in qualcosa di brutto. Quindi abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente, non ci siamo tirati i piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio. Intanto Jasmine ci guardava con quella faccia come dire: “Voi non è che state tanto bene”.