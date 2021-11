A Pomeriggio 5 è andato in scena uno scontro scoppiettante tra Raffaella Fico e Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge. L’ex Vippona era in collegamento con la trasmissione di Barbara d’Urso davanti alla mitica porta rossa, mentre la mamma dell’influencer direttamente in studio. Le due donne non si erano mai parlate prima di stasera.

E’ scontro tra Raffaella Fico e la mamma di Soleil Sorge

Dopo aver ricapitolato quanto accaduto tra Soleil Sorge e Raffaella Fico – la quale avrebbe pensato di denunciarla – la mamma della Vippona si sarebbe lasciata andare ad una risata. Inevitabile il commento di stizza dell’ex di Balotelli:

Vedo che il sorriso abbonda sulla bocca di tutti, mi fa piacere ma io non sarei così felice. Determinate parole non vanno assolutamente dette perché ferisco e ledono la dignità delle persone.

Rispetto alla parola pronunciata da Soleil e che potrebbe essere oggetto di denuncia, la madre ha spiegato:

E’ una parola giocosa, è detta anche tra amiche care, si usa come termine giocoso!

Raffaella però ha prontamente ribattuto:

Da che mondo è mondo il significato letterale è quello di dare della poco di buono a una persona, mia figlia frequenta la scuola americana e sa cosa vuol dire, io sono rabbrividita Barbara, tra mamma e figlia non c’è differenza!

La donna ha insistito asserendo che la parola in questione sarebbe molto usata nel gergo comune. La Fico ha quindi preso nuovamente la parola ribadendo il suo punto di vista:

Lei è uguale a sua figlia, vedo arroganza, un po’ di umiltà, eleganza, buon garbo, gentilezza, ma mi rendo conto che la cosa è abbastanza lontana. Noi non abbiamo niente da dirci, quanto meno un po’ di umiltà e chiedere scusa. Soleil ha usato questo termine per ben due volte, sa perfettamente quello che ha detto, fine.

Ad intervenire è stata anche Vladimir Luxuria, ospite in studio, la quale ha preso le difese di Raffaella asserendo: