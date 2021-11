Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso si è occupata della morte prematura di Rossano Rubicondi, scomparso prematuramente all’età di 49 anni. In collegamento con la trasmissione, i genitori Claudio e Rosa, disperati per la scomparsa del figlio.

Il padre Claudio ha svelato in diretta di aver saputo della malattia del figlio Rossano Rubicondi solo dopo la morte. In merito il genitore ha svelato quando già detto alla trasmissione Storie Italiane:

Solo dopo la scomparsa avrebbero saputo le reali cause, anche se la verità sarebbe un’altra:

Quello che è stato detto a me è un aneurisma al polmone ed è caduto nella vasca della sua casa che pare che aveva comprato perché pare che stesse benino economicamente, credo… come l’abbiamo saputo? Ci ha telefonato un signore dall’America dicendo che Rossano non c’era più.

La madre Rosa, ancora sotto choc, ha aggiunto:

E’ stato un colpo, è stato un quarto alle 10 di venerdì sera, guardavamo Tale e Quale Show. Io non ci credo, non ci credo che è morto.

Ad intervenire con estrema delicatezza è stata Barbara d’Urso che introducendosi nell’argomento della malattia di Rossano Rubicondi ha spiegato:

Credo che lui avesse un tumore al fegato e che aveva questa malattia che non ha detto a nessuno e lo sapeva solo Ivana, gli è stata vicino, tantissimo. Rosa amore, da un anno Rossano era malato, molto. Che fosse un tumore alla pelle, che fosse un tumore al fedato la cosa non cambia. Una persona dall’America ci ha spiegato bene… a noi hanno detto alcune cose ma è inutile che io in diretta aggiunga dei particolari. Da un anno aveva una malattia, evidentemente anche per proteggervi forse Rossano ha voluto evitarvi lo strazio… magari lui pensava di farcela e poi alla fine non ce l’ha fatta…