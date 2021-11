Il padre di Rossano Rubicondi è intervenuto oggi nel corso della trasmissione Storie Italiane, alla quale ha raccontato della scomparsa prematura del figlio, all’età di appena 49 anni. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Lo stesso padre, Claudio Rubicondi, ha ammesso di aver saputo della malattia del figlio solo dopo la morte, della quale sarebbe stato informato da un giornalista.

Una morte, quella di Rossano Rubicondi, che ha colto totalmente alla sprovvista anche la sua stessa famiglia. Lo ha raccontato il padre Claudio durante la trasmissione di Rai1 alla quale è intervenuto per parlare, in modo commosso, del figlio scomparso.

Ormai da anni Rossano non aveva rapporti continuativi con la famiglia con la quale si sentiva solo sporadicamente. Nessuno dunque sapeva del melanoma che lo aveva colpito fino alla morte. Il padre ha raccontato:

Siamo disperati. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Lo chiamavo ‘Boccio’, diminutivo di bocciolo. Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay.