Dopo la polemica al Grande Fratello che ha visto Beatrice Luzzi scontrarsi in diretta tv con Jane Alexander sul ruolo “sfilatole” in Elisa di Rivombrosa, ad intervenire è stato proprio un attore della serie. Kaspar Capparoni è stato uno dei protagonisti della celebre serie di Canale 5, nel ruolo del conte Giulio Drago.

Beatrice contro Jane Alexander: parla attore di Elisa di Rivombrosa

In una lunga intervista a Tag24, Kaspar Capparoni ha sottolineato l’importanza avuta dal ruolo in Elisa di Rivombrosa ma ha ammesso di non aver seguito la polemica al GF tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander: “Non guardo il Grande Fratello”, ha detto.

Dopo essersi fatto il riassunto delle puntate precedenti, ed aver avuto le idee chiare su quanto realmente accaduto nel reality, l’attore ha commentato:

Quindi è successa una cosa di cattivo gusto. Conosco bene Jane, so della sua professionalità, so che lei non era molto contenta di essere doppiata ma all’epoca gli attori non avevano un grande potere decisionale. Comunque Jane è bravissima. Poi vai a capire le logiche produttive che hanno portato alla decisione di doppiarla. Questa cosa che mi hai raccontato è davvero comica. Mi fa sempre ridere quando un attore scarica su un altro attore le proprie mancanze e frustrazioni. Beatrice non la conosco, avrà fatto così per far parlare di sé. Sono sicuro che Cinzia TH Torrini non sia scesa a compromessi, non è il tipo. Quindi non avrebbe mai accettato una raccomandazione per un ruolo così importante. Se l’ha presa è perché aveva voglia di prenderla.

Lui ammette di non essere mai stato doppiato (in italiano) e rispetto alla possibilità di poter prendere parte come concorrente del Grande Fratello ha replicato:

No, non fa per me. E non mi interessa di quello che dice la gente perché non gli do peso. Ma nella casa che fai? Non mi vado a rinchiudere in una casa per non fare niente. Poi di cosa parli con le altre persone? Se non trovi una affinità elettiva, parli solo di cavolate. Anche quando stai al telefono con l’amore della tua vita, se ci parli per qualche minuto magari ti dici cose belle, ma se la chiamata due o tre ore ogni giorno, ma che ti racconti? Invece quando ho fatto l’Isola dei Famosi la situazione era diversa. Subito sono stato chiaro con gli autori e ho detto che volevo fare la mia isola, per capire i miei limiti e non per fare show. La cosa bella è mettersi in gioco con la natura, sapersi procurare da mangiare, tirare fuori le palle. All’Isola facevo tre chilometri al giorno e lo staff mi correva dietro, ho pescato tanto, ma ovviamente di tutto quello che ho fatto non si è visto niente.