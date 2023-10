Adriana Volpe, ospite di Casa Chi, ha parlato del Grande Fratello e di Beatrice Luzzi: “Ha mentito”, ha esordito l’ex vippona e opinionista. Poi ha spiegato per quale motivo l’atteggiamento dell’attrice non le è piaciuto citando Jane Alexander ed Elisa Di Rivombrosa, tirando in ballo anche il doppiaggio, argomento della settimana.

“Ha mentito”, Adriana Volpe contro Beatrice Luzzi: “Vi spiego cosa ha sbagliato”

Con Jane lei ha fatto un errore. In puntata ha anche mentito. Lei ha detto che la Alexander le avrebbe soffiato il posto dopo aver fatto il provino. Ha fatto intendere che Jane avesse fatto qualcosa per ottenere il lavoro ed è un atteggiamento sbagliato. Quelle gravi allusioni sul lavoro di una persona sono diffamatorie e brutte. Anche quando Jane ha letto la lettera della regista è stata chiara. Nelle 5 finaliste non c’era il nome di Beatrice Luzzi. Poi te ne dico un’altra ed ha toppato. Lei ha detto di aver rinunciato a 12 milioni al mese perché non ne poteva più di fare la cattiva di ‘Vivere’ ed ha rinunciato. Però lo stesso anno fai il provino per interpretare un personaggio cattivissimo in Elisa di Rivombrosa?

E per quanto riguarda il doppiaggio, Adriana Volpe che ha recitato in film e serie televisive ha svelato:

Cosa c’è di male ad essere doppiati? Noi in Italia siamo i numeri uno del doppiaggio. Il padre di Jane Alexander è direttore del doppiaggio e quando hanno scelto di doppiarla il padre ha consigliato la doppiatrice: cosa c’è di male?