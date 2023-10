Il Grande Fratello nella sua versione Vip ma anche “classica” può dare una svolta importante alla vita dei partecipanti. Talvolta in positivo, altre volte in maniera del tutto inaspettata e non sempre in bene. Luca Salatino, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha voluto raccontare la sua esperienza post reality.

Luca Salatino e la sua nuova vita post GF Vip

Dopo aver partecipato con grande entusiasmo al Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino, si è ritrovato a vivere con estrema nostalgia la lontananza dall’allora fidanzata Soraia Ceruti. Da qui la decisione di abbandonare il reality per tornare da lei.

A stretto giro però, la loro storia è finita, non è chiaro se per la grande gelosia di lui o per un presunto tradimento di lei. La vita di Luca Salatino, dunque, post GF Vip è completamente cambiata e proprio di questo ne ha parlato in un lungo post social:

Spesso mi è stato chiesto se mi fossi mai pentito di aver abbandonato la casa del Grande Fratello. Sapete tutti dopo cosa è successo. Sogni di vita infranti e progetti falliti. Tutto questo mi è servito tanto. Ho capito chi sono i veri amici. Che le persone si vedono nel momento del bisogno e che se cadi in pochi ti aiutano a rialzarti, anzi, tanti godono nel vederti sprofondare. Ho capito che tante persone vanno solamente a convenienza. Ho capito che nella vita bisogna fare sempre quello che sentiamo dentro, contro ogni interesse. Che i soldi sono importanti, è vero, ma senza il sorriso non ce ne facciamo nulla. Ho scoperto che non siamo fatti per tutti e che è importante ascoltare se stessi. Ho lasciato un programma, sono uscito da tante dinamiche ed ho rinunciato a tanta visibilità. Ma ho ritrovato me stesso, ho ritrovato tanti valori e soprattutto ho ritrovato l’amore per la cucina. Se tornassi indietro rifarei quella scelta ogni volta che mi si richiedesse, perché ogni cosa che succede nella nostra vita, serve ad insegnarci qualcosa e che ci vuole molto più coraggio a lasciare che a vivere per inerzia. La vita è una e se vi sentite di fare qualcosa, fatelo.

Infine, Luca Salatino ha concluso con un messaggio ai suoi follower:

Non abbiate mai paura di ricominciare, di reinventarvi e non permettete a niente e a nessuno di spegnervi e togliervi il sorriso. Grazie a tutte le persone che non mi hanno mai abbandonato, ma sopratutto grazie a chi lo ha fatto!