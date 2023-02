Dopo la puntata del GF Vip, tra Daniele Dal Moro e la sua ex fidanzata (perché alla fine tale è stata nonostante lui abbia fatto la conta dei giorni in cui è stata in casa sua) non sono mancate le scintille. Daniele non ha affatto apprezzato sia durante la diretta che dopo, le parole di Martina, che aveva accusato il ragazzo di aver strumentalizzato la situazione.

Daniele e Martina, il duro confronto nella notte

L’ex coppia si è ritrovata in cucina e qui la tensione ha raggiunto i massimi livelli. Daniele ha accusato Martina di essere venuta al GF Vip solo per lui:

Perché sei venuta, perché hai i tatuaggi? Il fatto che tu non abbia neppure l’umiltà per ammetterlo è veramente ridicolo. Ma sei qua, lavora! Fatti il tuo percorso ma non parlare di me, parla di qualcun’altro! Fatti il tuo percorso senza di me, non ti voglio parlare! Non voglio parlare di te, di noi, di tutto questo qua dentro. Di te non m’importa, io non ho bisogno di strumentalizzare nulla visto quello che mi hai detto. E’ inutile che fai l’occhiolino, resterai sempre una persona con un cervello così, te l’ho detto… sempre! Solo che freghi gli altri, non me. Tu con questa roba ci mangi, io no. E’ quella la differenza tra me e te. Strumentalizza tutto quello che vuoi, ma non me. Non c’è veramente nulla che mi puoi insegnare.

daniele e martina si stanno scannando nel post puntata #GFvip pic.twitter.com/Ce1EkkYoIo — BagnoTrash (@bagnotrash) February 17, 2023

Martina, di contro, davanti al Vippone ha finto disinteresse, ma successivamente ha avuto uno sfogo violento alla presenza di Antonella, Nikita e Davide ed in lacrime ha poi tuonato:

Ho vissuto molte cose peggiori e ne vivrò ancora di peggio, perché è questo che la vita ha scelto per me. Ma non ti faccio portare via pure la mia dignità e non ti faccio portare via niente di me. Chiuso, non parlo più di lui, non me ne frega più un cazz*. Chiuso, chiusissimo, è questo che voleva!