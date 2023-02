Dopo una puntata in prime time particolarmente dura, Nikita Pelizon ha ricevuto il sostegno da parte di sua madre. Al termine del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip di ieri sera, la mamma della modella è intervenuta su Instagram.

La mamma di Nikita ha elencato i tre punti principali che hanno visto la figlia al centro dei dibattiti del Grande Fratello Vip, a cominciare dalle accuse che le aveva rivolto Sarah Altobello:

Spazio poi per il focus su Antonella Fiordelisi:

Caso Antonella: accusata di aver criticato il fisico di Antonella, cosa non vera. Abbiamo il video integrale di Nikita che in un discorso riporta le parole della stessa Antonella, aggiungendo che per lei ha un fisico stupendo e non deve sentirsi in difetto per un chilo in più.