Corinne Clery, ultima eliminata de L’Isola dei Famosi 2023, ha fatto una confessione veramente croccante prima di abbandonare l’Honduras e tornarsene in Italia.

L’attrice, infatti, ha raccontato di aver picchiato due persone e, proprio per questo, avrebbe anche perso un lavoro così come riportano i colleghi di Biccy.it:

Non ho voglia di litigare, né con Nathaly e neppure con altri. Qui voglio stare serena. E non è vero che sono una comodina o una banderuola. Non le permetto di dirlo. Perché dovrei nominare o attaccare Andrea Lo Cicero? No io non mi abbasso e non discuto neanche.

Guardate che io ho ben 50 anni di carriera e non ho mai litigato con un’altra persona. Non è successo nei film, né in teatro o quando facevo la fotomodella. Ragazzi non è mai accaduto e vorrà dire qualcosa visto che lavoro da molto tempo.