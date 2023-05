Nathaly Caldonazzo continua a portare avanti l’Isola dei Famosi litigando con chiunque. Questa volta l’ex starlette del Bagaglino ha discusso con Corinne Clery accusandola di non averla sostenuta durante un battibecco con Andrea Lo Cicero.

“Ce l’hai sempre con qualcuno, dall’inizio”, ha affermato Corinne. Poi ha svelato un retroscena sulle nomination e Andrea Lo Cicero:

Mi hai sempre detto: “Votiamo Andrea”. E io ti ho sempre detto che non lo voto. Poi, che io dica che è uno stratega, che vuole comandare, gliel’ho detto davanti a tutti e ho chiuso la discussione. Ma che vuoi da me? Che gli metta le mani addosso?

Nathaly Caldonazzo ha preso parola parlando male di Andrea Lo Cicero:

Veramente un uomo che dà della testa di ca**o a una donna…e che dice a me che sono un’arrampicatrice sociale quando non ho mai preso un euro da un uomo…

E Corinne per tutta risposta ha replicato:

Ma sono problemi tuoi, non sono problemi miei.

A questo punto Nathaly ha attaccato:

Ho capito che tu non sei un’amica. Per me tu sei comodino e falsa.