Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, uno scherzo di Nikita e Edoardo a Charlie è finito male. I due vipponi hanno presto delle cipolle posandole sulla faccia dello speaker che stava già dormendo. Dopo essersi svegliato per la puzza, Gnocchi ha inseguito Donnamaria fino in cucina, prendendo pure la stecca del biliardo.

“Charlie la sente come una mancanza di rispetto” afferma Carolina e Cristina, ancora sveglia, aggiunge: ”Non lo dovevate fare. Se mi fate uno scherzo del genere, mi fate molto male”.

Dopo la reazione di Charlie, Nikita è scoppiata a piangere dispiaciuta.

Cristina Quaranta, consolandola ha affermato: “Lui stava scherzando, stava inscenando lo scherzo sullo scherzo”.

Anche Giovanni ha accusato la modella, scatenando in lei quella reazione dispiaciuta:

Sì, ma anche Ciacci che mi dice che mi spedisce fuori dalla porta rossa a calci in c**o. Se me lo dice con quel tono da tiranno dittatoriale…

Sara Manfuso ha chiosato:

Hai fatto uno scherzo in buona fede, va bene, ma non ti si può mettere alla gogna.

E Cristina ha aggiunto:

Charlie è andato in bagno, c’era Ginevra che si stava struccando. Stai serena. Ok? Non hai ammazzato nessuno. Oh… non fare la scema. Ripigliati eh!