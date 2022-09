Più di qualche fan appassionato del GF Vip si sarà accorto di due assenze fondamentali nella Casa: Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti. Che fine hanno fatto? I due Vipponi non sono presenti per un motivo ben preciso, dal momento che sono stati sottoposti a quarantena per quattro giorni e dunque non potranno rientrare in Casa né essere in puntata (sebbene la loro presenza sarà comunque prevista in qualche modo).

Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti: perché non sono nella Casa del GF Vip?

Dove sono Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti? I due Vipponi sono stati gli unici non residenti nel Lazio che nella giornata di ieri 25 settembre, giorno delle elezioni politiche 2022, hanno deciso di recarsi alle urne e votare.

Mentre il giovane si è recato nella sua Milano, l’esuberante regina delle televendite ha raggiunto Empoli. Questo però ha fatto scattare automaticamente il “piano B” previsto per coloro che avrebbero voluto esprimere il proprio voto ma che si sarebbero dovuti recare nei seggi fuori dalla Capitale.

Alberto de Pisis è andato a votare a Milano consapevole che poi avrebbe fatto la quarantena in una stanza senza TV e contatti con l’esterno. #sensocivico #gfvip #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022

Staff — Alberto De Pisis (@alberto_depisis) September 25, 2022

Stando alle regole imposte e rese note nei giorni scorsi, i residenti fuori dalla Regione Lazio, al rientro avrebbero dovuto fare una quarantena di quattro giorni in albergo prima di fare rientro nella Casa. Così è stato quindi per Alberto e Patrizia.

I due Vipponi non saranno presenti nella puntata di oggi, lunedì 26 settembre 2022 del GF Vip ma stando alle indiscrezioni saranno in collegamento dall’albergo che li ospiterà nel corso della quarantena. Nessun problema, ovviamente, per la quarta puntata di giovedì.

Ma chi è andato a votare? La regia ha cercato di confondere gli spettatori e rendere ‘segreta’ il più possibile anche l’uscita dalla Casa dei vari Vipponi. In tanti spettatori però hanno notato alcune assenze. Secondo quanto riportato da Rumors.it, pare che ieri, sin dalle prime ore del giorno, i vari concorrenti siano stati fatti uscire dalla Casa del GF Vip per andare a votare e successivamente avrebbero poi fatto ritorno. Tra loro si segnalano Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Sara Manfuso, Wilma Goich, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi e Edoardo Donnamaria. Mentre sui social sono stati avanzati anche i nomi di Luca Salatino, Cristina Quaranta e Attilio Romita.