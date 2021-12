Prima “scenata” di gelosia per Sophie e Alessandro Basciano. Festeggiando il compleanno di Jessica Selassiè, la princess ha leccato lo champagne dal petto dell’ex tentatore scatenando la gelosia della Codegoni.

Scenata di gelosia per Sophie e Basciano: c’entra Jessica

Successivamente Alessandro si è tolto lo champagne dal petto e Sophie ha confessato di non aver gradito la scena: “Non mi è piaciuto”. Soleil, di seguito, ha notato la sua gelosia ma l’ex tronista ha negato con forza:

Gelosona? Amore l’ho organizzata io la schizzata… le ho rovinato il trucco ed i capelli? Ma no, lei era contenta. Ho detto io ad Ale di fare il sexy.

Confermato poco fa che Sophie si è infastidita per Jessica e la leccata ad Alessandro e quindi anche questa volta Soleil non aveva frainteso ✨ Comunque, e mi dispiace, ma ne stanno uscendo male tutti e 3:

Sophie, Alessandro e Jessica (se non molla). #gfvip pic.twitter.com/nf1BmY2uiv — Catia (@catiuz92) December 27, 2021

Poi in sauna con Basciano, la Codegoni ha ammesso di non avere apprezzato per niente:

Anche il fatto che io credo un game un po’ simpatico con Jessica non è perché non mi interessa nulla e quindi ti dico di fare come ti pare! E’ normale che mi dà fastidio quando va oltre e ti lecca la schiena. Sono stata la prima a creare questa cosa di gioco ma poi è ovvio che mi girano le palle e non è divertente e mi dà fastidio. E’ normale. Mi dava fastidio guardare ma era un game… anche se devi forse stare più attento a ciò che ti dico non dicendoti niente.

Sophie che parla di “game”..

Lei è la versione femminile di quel pagliaccio ormai 🤦🏼‍♀️

E comunque non togli dall’imbarazzo Jessica o Alessandro creando quella scena, ma ridicolizzi solo una tua amica! #gfvip pic.twitter.com/fyiKs2oPnT — Catia (@catiuz92) December 27, 2021

“Era un game?”, “Devi stare più attento a ciò che ti dico non dicendo niente?”. Alex Belli, ti prego, esci da questo corpo!