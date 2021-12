Dopo la notizia della morte del nonno, Alessandro Basciano si è rifugiato nella sauna del Grande Fratello Vip. Sorprendentemente, Gianmaria Antinolfi lo ha raggiunto cogliendo anche l’occasione di chiarirsi con lui in merito a Sophie Codegoni.

Gianmaria e Alessandro Basciano parlano di Sophie: il chiarimento

Basciano ha parlato della sua ultima relazione d’amore: “Ho preso una batosta, dopo due anni che non provavo niente per nessuno”. Gianmaria gli ha consigliato di viversi questa esperienza senza particolari freni: “Ogni cosa è un insegnamento, prendila come tale. Domani è un altro giorno. E’ il bello della vita nella speranza che domani sia un giorno migliore”.

Basciano ha confidato di aver iniziato un percorso di autostima prima di entrare al Grande Fratello Vip: “L’ego è una cosa, siamo tutti bravi a tirarlo fuori. Ma l’autostima è star bene con se stessi e non dimostrare niente a nessuno e non è facile”.

Alessandro ha tirato fuori “l’argomento” Sophie:

Se non ci fosse stato questo ‘ostacolo’ saremmo andati sicuramente d’accordo. Era il minimo che potessi fare dopo aver visto come sono andate le cose. Ad oggi ti chiedo scusa… Secondo me era nell’aria, lo senti. Per come ti vedo io tu ti puoi permettere chi cazz* ti pare. Io a prescindere da lei mi posso permettere chi cazz* mi pare e te lo garantisco. Tu sei un vero uomo e questo temperamento non ce l’ha quasi nessuno!

Gianmaria ha svelato di aver capito di non essere fatto per Sophie ancor prima dell’ingresso dell’ex tentatore:

Quella cosa mi ha aiutato a capire delle cose molto in anticipo. Sono stato quasi contento altrimenti avrei perso altro tempo. Dall’altro lato non sentiva le stesse cose, capita. Prima del tuo ingresso mi sono preso del tempo per capire. Alcune cose le sento e dentro di me non ero felice ma lo ero prima del tuo arrivo.

Frasi fatte a parte, Gianmaria e Basciano si sono lasciati andare confidandosi senza maschere e filtri ed è stata una bella parentesi dopo numerose dinamiche fake degli ultimi tempi.

E comunque, senza nulla togliere ad Alessandro, ma Antinolfi è anni luce avanti e si sta mostrando un ottimo concorrente.