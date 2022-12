Amadeus dirama la lista ufficiale dei Big che parteciperanno a Sanremo 2023. Il Festival della musica italiana prenderà il via dal prossimo 7 febbraio fino al 11 con la sua finalissima.

Sanremo 2023, ecco la lista dei Big: tutti i cantanti in gara al Festival

In diretta al TG1 delle 13.30, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più amata e attesa in Italia, ha comunicato i nomi dei cantanti che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston presentando le loro nuove canzoni in gara.

I cantanti in gara saranno 22. Per quanto riguarda i giovani quest’anno saranno sei, mai accaduto prima (totale 28 canzoni).

Ecco la lista ufficiale dei Big di Sanremo 2023:

Giorgia Articolo 31 Elodie Colapesce e DiMartino Ariete Modà Mara Sattei Leo Gassmann I Cugini di Campagna Mr Rain Marco Mengoni Anna Oxa Lazza Tananai Paola e Chiara LDA Madame Giulanca Grignani Rosa Chemical Coma Cose Levante Ultimo

Le parole di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, presenza femminile per la prima e l’ultima serata di Sanremo 2023, ha postato una foto che la ritrae abbracciata ad Amadeus e Gianni Morandi, anche lui chiamato ad affiancare il direttore artistico: