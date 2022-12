Tutto pronto per Sanremo 2023. Domani, domenica 4 dicembre, Amadeus svelerà la lista dei Big al Tg1 delle 13:30. Lunedì mattina, il conduttore del Festival sarà ospite di Fiorello a Viva Rai2 su Rai2 a partire dalle 7:15. Il 6 dicembre Amadeus presenterà il cast di cantanti a Rai Radio2 dalle 12 alle 13.30.

Sanremo 2023, toto-cantanti, la lista dei possibili Big in gara

Nel frattempo, i conduttori di Sanremo 2023 scaldano i motori e si riuniscono per gli ultimi dettagli, così come documentano i social. All Music Italia, sito che si occupa da anni di musica, ha diramato una sua ipotetica lista di cantanti che potrebbero calcare il palcoscenico del Festival, eccola a seguire:

UOMINI

Bresh

Cosmo

Lazza

LDA

Marco Mengoni

Matteo Bocelli

Mr. Rain

Rosa Chemical (solo o in feat.)

Sangiovanni

Tananai

Tommaso Paradiso

Vasco Brondi

DONNE

Ariete

Elodie

Francesca Michielin

Giorgia

Levante

Madame (sola o con Giuliano Sangiorgi)

Paola Turci

BAND

Fast Animals and Slow Kids

Paola & Chiara

DUETTI

Colapesce Dimartino

J-Ax e Max Pezzali

Jack Savoretti e Svegliaginevra

Myss Keta e Il Pagante

LE SORPRESE

Sfera Ebbasta

Salmo

Ultimo