Si avvicina a grandi passi il Festival di Sanremo 2022, ed è quindi arrivato il momento di fare il punto su ospiti, budget e grandi assenze. Ci sono ancora numerosi interrogativi che ruotano attorno alla kermesse. Ma scopriamo insieme le ultime news sull’evento musicale più atteso dell’anno.

Sanremo 2022, arriva l’attesa cover di Sorrisi

Nella giornata di oggi è stata svelata la cover del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, dedicata interamente al prossimo Festival di Sanremo e che vede ovviamente la prima foto ufficiale con tutti i Big in gara e con Amadeus nel mezzo.

Sì, è tempo di pensare al Festival! 🎤 La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25 gennaio con tutti i testi ufficiali e autorizzati e tutte le interviste agli artisti in gara. Vi aspettiamo in edicola! @SanremoRai pic.twitter.com/2TeHvm5uIR — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) January 23, 2022

A svelare ulteriori dettagli sul prossimo Festival ci ha pensato Giuseppe Candela per FqMagazine. Quello che andrà in scena sarà il secondo ai tempi del Covid, con tutte le difficoltà che ne conseguono. A tal proposito fa sapere Candela:

La sicurezza ha un costo per la Rai, un protocollo rigido che pesa economicamente, per intenderci, come due superospiti internazionali.

Ma le difficoltà non finiscono qui in quanto ad oggi sarebbero saltati ospiti e contratti relativi. Questo avrebbe portato a rivolgersi ai volti della fiction, meglio se in promozione, quindi gratis:

C’è chi ha comprensibilmente paura del virus, c’è chi spara cifre non più ammesse in Rai, c’è chi non accetta perché non in promozione, c’è chi chiede pacchetti per cinque sere. Ci sono quelli che lanciano appelli con hashtag giusti e interviste patinate a favore dello spettacolo ma non hanno nessuna intenzione di fare un passo fuori dalla porta.

Alla luce di ciò Chiara Ferragni sarebbe stata considerata fuori mercato e c’è chi invece avrebbe qualcosa da ridire sulla presenza di Cesare Cremonini annunciato come “super ospite”. E Laura Pausini? “Lei, va detto, in promozione e per il probabile lancio della conduzione dell’Eurovision, accetta di esserci”, scrive Candela.

Resta poi l’enigma legato alla presenza di Fiorello: