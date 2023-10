SamuSpina, chi è il nuovo allievo di Amici 23: ecco chi ha perso la sfida

Nella nuova registrazione di Amici 23 c’è stata anche la prima eliminazione dell’edizione. Spacehippiez è stato messo in sfida immediata da Anna Pettinelli ed ha perso. Al suo posto è entrato SamuSpina: scopriamo chi è.

SamuSpina è il nuovo allievo di Anna Pettinelli. Dopo aver esordito con il singolo “Come si Fa” e averci introdotto nel suo universo con “Cercavo Te”, Samuele ha lanciato il nuovo singolo “Se ti Va”.

Intervistato da Sky TG24, il cantante aveva svelato anche gli impegni estivi:

Niente concerti nei club ma visibilità a “pallettoni” nella scuola di Amici 23.

Dopo aver aperto gli show estivi di Tananai, il 23enne milanese è entrato anche nella squadra di Apple Music:

Sono super contento ed emozionato di entrare a far parte della famiglia di Up Next Italia di Apple Music.

Ogni giorno cerco di ampliare sempre più il mio messaggio, il mio sound e il mio modo di esprimermi per poter avvicinare le persone a me e alla mia musica, e grazie ad Apple Music da oggi diventerà ancora più bello.

Che il viaggio abbia inizio!