Oggi, giovedì 19 ottobre, si è registrata la quinta puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 22 ottobre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni quinta puntata: spoiler e news nuova registrazione

Gara di canto giudicata da Fiorella Mannoia e ballo da Eleonora Abbagnato.

Spacehippiez è stato eliminato.

Messo in sfida immediata da Anna Pettinelli ha perso ed ha fatto il suo ingresso nella scuola Samu Spina, un nuovo allievo.