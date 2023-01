Emanuel Lo punisce Samu e Maddalena dopo il Capodanno ad Amici 22

Dopo Lorella Cuccarini che ha rimproverato duramente NDG, anche Emanuel Lo ha voluto parlare con Maddalena e Samu, regalandoci nuovi retroscena mandati in onda nel corso del daytime di Amici 22.

Dopo la notte di Capodanno che ha visto coinvolti ben sei allievi della scuola, il coreografo ha convocato Maddalena, svelando di essere molto deluso:

Pensavo fossi diversa, tu vieni da una maglia che poteva essere tua, quella maglia si sta piano piano allontanando, non so neanche se te la do più. Io ti devo vedere qua dentro concentrata al 100% sull’arte. Per questo la prima cosa subito che chiedo è di toglierti il cellulare. Seconda cosa vai a dormire alle 10 di sera. Ti terrò d’occhio Maddalena.

“Grazie, scusami ancora e ti dimostrerò con i fatti, non ti dico niente e ti dimostrerò” è stata la risposta di Maddalena visibilmente dispiaciuta.

Emanuel Lo ha parlato pure con Samu:

Ti rendi conto Samu, sono superdeluso, tra tutti quanti tu eri l’ultima persona che m’immaginavo potesse essere in una situazione del genere. Non capisco, cadere proprio sulle sciocchezze, farsi trasportare dalle cose, dalle persone. Qui devi imparare a scegliere. Non ti puoi far muovere così come una bandiera. Mi sei sembrato Pinocchio che si fa trasportare dal gatto e la volpe, ma non è accettabile.