Salmo in stile “Asilo Mariuccia” attacca Fedez che gli risponde in maniera perfetta: il botta e risposta

Alessandra Amoroso e Fedez hanno chiesto spiegazioni a Salmo dopo il suo concerto organizzato in Sardegna (praticamente senza preavviso) per sostenere la sua terra devastata dagli incendi.

Salmo risponde a Fedez e lo attacca in stile Asilo Mariuccia

Peccato che, proprio per via dell’organizzazione tempestiva, non si siano prese le giuste misure di sicurezza creando degli assembramenti che il rapper ha “giustificato” in stile asilo Mariuccia: “Per gli europei sì e per il mio concerto no?”.

Salmo ha risposto solo a Fedez e la sua replica si è trasformata in un botta e risposta che ha inevitabilmente origini “antiche” e non riguarda di certo questa delicata questione:

Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole.

A parte l’errore grammaticale (Salmo, baby… si scrive “spiagge” senza la “i” ma non preoccuparti, noi lo abbiamo modificato in italiano corretto), il rapper prima dice che Olbia è super affollata in estate (quindi cercando di darsi ragione) e poi ammette di avere infranto le regole.

Nella didascalia arriva la frecciata a Fedez:

Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista!

Posso dirvi la mia? Evviva gli artisti che rispettano le regole.

La replica di Federico è da applausi