Nathaly Caldonazzo, intervistata dai giornalisti di Casa Chi, ha svelato numerosi dettagli sulla sua esperienza con il Grande Fratello Vip. Poi ha parlato molto bene di Delia Duran e, a tal proposito, Rosalinda Cannavò si è accodata al pensiero dell’ex concorrente.

Chi è la mia vincitrice? Delia, Delia, Delia for president. Sì, assolutamente. E’ troppo un’amica, una bella persona. Nonostante i suoi amori liberi, le sue idee un po’ folli, lei rimane una donna fragile, pura, forte allo stesso tempo e una grande amica… viva Delia, io tifo per lei. E’ la meno falsa di tutte.

Rosalinda Cannavò si è trovata perfettamente d’accordo con le parole della ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Nathaly apprezza molto Delia ma non Alex:

Alex Belli? Durante la diretta mi ha stretto la mano ma ho avuto una grande delusione. Lui in Casa ha fatto terra bruciata con me con tutti facendomi passare per manipolatrice e con un tono che quasi mi ha fatto paura.