Rosa Chemical e Fedez, bacio a Sanremo 2023: tutto concordato

Rosa Chemical e Fedez hanno “infiammato” il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 con un bacio con tanto di lingua durante l’esibizione di “Made in Italy”.

E se la reazione di Chiara Ferragni non si è fatta attendere, con tanto di cazziatone a Fedez sul palco (e Amadeus che li invitava a parlarne dietro le quinte), pare che i due artisti sapessero già cosa fare.

Lo spoiler è stato intercettato dai bravi colleghi di Webboh che hanno condiviso un dettaglio passato inosservato nel corso dei Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez in diretta da Sanremo e andato in onda ogni giorno su Rai2.

Ecco cosa scrive il buon Giulio Pasqui:

Infatti Fedez aveva annunciato che sarebbe stato in prima fila all’Ariston di Sanremo: “Io sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua, con la lingua“. Così Rosa aveva risposto: “Ottimo, buono a sapersi, se dici tutto qua, basta“. Molto probabilmente, quindi, era tutto programmato già da questo pomeriggio nella mente di Rosa! Tra l’altro non è la prima volta che Fedez e Rosa si sono baciati: era già successo in passato (come hanno raccontato loro stesso oggi a Muschio Selvaggio).