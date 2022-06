Roger Balduino ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per via dell’incidente alla caviglia che non gli sta permettendo di andare avanti con il gioco. Dopo aver saputo dell’abbandono del naufrago, Pamela Petrarolo si è lasciata trasportare dallo sconforto.

Roger si ritira dall’Isola e Pamela Petrarolo “crolla”

Mi aspettavo di tutto, e invece purtroppo è arrivata la notizia che non avrei mai potuto leggere. Mi è preso un grandissimo sconforto, l’idea che ci fosse qualcuno con me mi dava la forza per andare avanti. Mi sono ripresa subito perché sono abituata a scrollarmi le spalle e non devo mollare.

“Sarà dura, ora più che mai, devo dare tutto”, ha affermato Pamela lanciando un messaggio al sole: “Io non mollo”.

Come ben sapete Pamela Petrarolo è sbarcata su Playa Sgamadissima lo scorso lunedì sera e, dopo il ritiro di Roger, dovrà proseguire questa avventura in solitaria.

