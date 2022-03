Rocco Siffredi farà una sorpresa speciale a Lulù Selassié in occasione della semifinale del Grande Fratello vip che andrà in onda stasera. A quanto pare, il regista e attore di film bollenti ha un “debole” per la princess.

In vista della nuova puntata del reality di Canale 5, la conduttrice ha come sempre lanciato qualche attesissimo spoiler annunciando una sorpresa da parte di “una grande star internazionale” molta conosciuta. Noi de IlSussidiario.net siamo in grado di svelarvi che si tratterà di Rocco Siffredi, il re del porn*. – scrive Emanuela Longo – Ma come mai Siffredi ha deciso di sorprendere la giovane Princess ad un passo dalla finale?

A svelare il motivo ci ha pensato Federica Panicucci che pur non svelando il nome ha anticipato oggi un video messaggio in arrivo per Lulù Selassié da parte di una star internazionale “che ha un debole” per lei: “manderà proprio a Lulù un videomessaggio in cui dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei”, ha spiegato la conduttrice di Mattino Cinque.