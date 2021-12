Alex Belli, ospite di Casa Chi, ha parlato della chimica artistica con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip svelando di voler recuperare il suo rapporto con Delia Duran. Poi, dal nulla, il man della factory se n’è uscito con un retroscena con protagonista Rocco Siffredi.

Alex Belli e Rocco Siffredi hanno partecipato all’Isola dei Famosi insieme e quindi, anche per questo motivo, si conoscono molto bene ed hanno numerose cose in comune, parola del man.

Alex ha parlato del suo rapporto molto libero con Delia, anche per via del suo lavoro con la moda che, inevitabilmente, lo porta ad avere contatti con numerose donne.

Da qui il riferimento alla factory del celebre attore a luci rosse:

Poi il retroscena bollente:

Se Rocco mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi chiese se me la sentivo di farlo. Me l’aveva proposto… Ma no, non lo farei.