Rissa al GF Vip: Maria Monsè deride Lulù per gli attacchi di panico, scoppia il caos in Casa – VIDEO

Lulù Selassiè e Maria Monsè sono quasi arrivate allo scontro fisico nella Casa del Grande Fratello Vip. La ex di Non è la Rai ha ancora una volta preso in giro la principess per l’attacco di panico e lei, giustamente, ha perso le staffe in diretta.

Maria Monsè deride Lulù per gli attacchi di panico

Alfonso Signorini ha elencato i nominati e Lulù era assente. In Casa, quindi, si sono domandato dove fosse la Selassiè (era sdraiata sul divano della veranda).

Maria Monsè, a quel punto, l’ha screditata nuovamente: “Forse ha un attacco di panico!”.

Jessica e Patrizia dopo averla sentita le hanno fatto notare la pessima battuta: “Questa te la potevi risparmiare, patetica!”.

Lulù l’ha sentita ugualmente ed è scoppiato il caos nella Casa durante la diretta.

Maria ormai ha capito che per ottenere due clip deve scontrarsi con Lulù… che tristezza.

Ecco tutti i VIDEO a seguire.