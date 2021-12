Maria Monsè si è resa protagonista della sua prima dinamica. La mamma di Perla Maria ha parlato male di Lulù in confessionale mentre la Selassiè sentiva (dall’esterno) ciò che diceva di lei.

Maria Monsè sminuisce l’attacco di panico di Lulù

Dopo essersi sfogata con la sorella Jessica: “Quella idiota parla di me in confessionale e dice che non sappiamo cosa è la fatica nella vita”, Lulù si è scontrata con la diretta interessata.

Maria Monsè, quindi, ha tirato in mezzo l’attacco di panico della diretta sminuendo:

E’ troppo comodo dire che hai un attacco di panico. Menomale che quando è successo il caso di Manuel avevi detto di averlo fatto perché non andavi dalla psicologa. Adesso invece dici che ci sei andata…

Lulù ha replicato con forza:

Le persone che fanno questo mestiere lo sanno cosa significa. Io vado da una psicologa fuori da qua e lei lo sa. Io ho iniziato un mese prima di entrare qua. Dopo che mi è successa quella cosa a 15 anni, per anni non sono andata perché pensavo che non c’era bisogno. Fortunatamente, un mese prima di entrare più dentro sono andata dallo psicologo. Sono cose anche mie personali e nessuno si deve permettere di giudicarmi.

Maria Monsè di seguito, dopo essersi confrontata con Davide Silvestri, è andata in confessionale a chiedere un provvedimento contro Lulù Selassiè per avere origliato dietro la porta del confessionale.