Maria Monsè prima di partecipare all’attuale Grande Fratello Vip, era già entrata nella Casa più spiata d’Italia prendendo parte alla terza edizione condotta da Ilary Blasi. La sua presenza è stata fulminea e quasi nessuno la ricorda e, anche per questo, la showgirl ha voluto fare un commento.

Maria Monsè, in particolare, così come riportano i colleghi di Biccy.it, ha ricordato gli screzi avvenuti con Alessandro Cecchi Paone quando era nella Casa del GF Vip:

Ha usato un termine non adeguato parlando di mia figlia Perla Maria. Quello che ha fatto non è stato bello. Poi andava anche a parlare con gli altri della casa e questo era bruttissimo. Io avevo tutti contro. Una contro tutti, ho vissuto momenti che vorrei scordare.

La Monsè, quindi, ha attaccato la conduzione di Ilary Blasi rea di non avere fermato “l’uno contro tutti”:

Adesso nelle edizioni di Signorini non lo permettono più, non è più successo da allora, se vedete evitano e bloccano. Sono stata sfortunata che a me è capitato.

Poi sono rimasta due settimane soltanto. Ero come trasparente in quel GF Vip. Sono entrata in seconda battuta, non all’inizio, come ora, vabbè lo accetto. Se vedete non c’è nemmeno una mia foto alle pareti, come invece hanno tanti altri. Questo perché non ho potuto raccontare niente.