L’ultima arrivata nella Casa del GF Vip, Maria Monsè, nelle passate ore si è espressa apertamente sul confronto avvenuto tra Soleil Sorge e Delia Duran, compagna di Alex Belli e su quello che è stato definito una sorta di pericoloso triangolo.

Maria Monsè dice la sua sul triangolo tra Solei, Delia e Alex

La Monsè ha avuto modo di chiacchierare a lungo con Soleil Sorge in veranda e l’attenzione molto rapidamente si è spostata proprio sullo scontro avvenuto qualche puntata fa tra l’influencer e la moglie di Alex Belli.

Secondo Maria, Delia prima di andare in trasmissione si sarebbe preparato un discorso di grande impatto. Di contro, Soleil è passata per la vittima sacrificale ma, pur non sapendo del confronto è riuscita a destreggiarsi meglio della Duran:

Quando c’è stato quel confronto tra te e Delia che io ho seguito, ovviamente viene la cosa da pensare che si sia preparata. Quella non vedeva l’ora di fare questa cosa! Tu sei andata lì tipo agnellino sacrificale, tutta di rosa vestita. Lei tutta gagliarda, in minigonna, trucco… Però si è molto preparata e il risultato si vedeva. Però questa donna se si è ingelosita non si deve ingelosire solo dell’aspetto fisico. Si deve ingelosire di quello che è lei dentro. Invece lei si è autodistrutta ma tu l’hai saputa gestire. Quindi la tua bellezza era oltre il fatto fisico. La sua debolezza non era il fatto che tu sei bella. Mi chiedevo come abbia conquistato Alex… che c’ha Delia più di Soleil?

Chiara la sua posizione anche parlando con Alex Belli, al quale Maria Monsè ha riferito di essere dalla parte di Soleil nel presunto triangolo che lo vede protagonista insieme alla moglie.