Delia Duran, moglie di Alex Belli, da alcune settimane continua ad essere una protagonista indiretta di questo Grande Fratello Vip. La modella ha ammesso di voler entrare nella Casa, sebbene l’attore sia stato chiaro in merito con un messaggio che non lascia spazio all’immaginazione: “Non deve venire qui”.

Delia Duran ed il presunto coming out: è bisessuale?

Nel frattempo, della bella Delia si discute ampiamente fuori dalla spiatissima Casa di Cinecittà ed in modo particolare i riflettori sarebbero attualmente puntati sul suo orientamento sessuale.

In queste ore, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha tirato fuori un vecchio articolo in cui Delia avrebbe confessato in passato di essere bisessuale. Un coming out avvenuto quasi in diretta tv nel salotto di Barbara d’Urso.

Proprio un anno fa in occasione del coming out day, durante una puntata di Live Non è la d’Urso la conduttrice Mediaset fece una rivelazione sulla compagna di Alex Belli:

Qui succedono cose meravigliose, Durante la pubblicità accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto di essere bisessuale!

Delia Duran fa coming out a #noneladurso:

“Sono bisessuale” 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/NIn7NjaW93 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020

Nel riprendere la notizia, la Marzano ha commentato:

E quindi Delia Duran è bisessuale. Ma se lo sapevamo già tutti. Idem si dice di Alex Belli, dove sta la novità?

In realtà dopo quelle sue dichiarazioni, Delia Duran fece una sorta di dietrofront in una intervista a Novella 2000 dichiarando: