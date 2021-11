La nuova puntata del GF Vip ha portato a delle rinnovate consapevolezze in Alex Belli che, al termine della lunga diretta, si è ritrovato insieme a Soleil pronto a commentare la posizione della moglie Delia Duran. A tal proposito avrebbe chiarito con l’amica che, no, il suo ingresso nella Casa non s’ha da fare.

Alex Belli prende una decisione su Delia Duran

Alex Belli non sente più la necessità di dimostrare qualcosa a sua moglie Delia Duran. Lo ha ribadito durante una conversazione, al termine della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, con l’influencer ed amica:

Essere cool è sottrarsi. Era passato quasi come se lei volesse venire, ma non può nemmeno venire! C’ha a casa la mamma, c’ha a casa Bella, lo studio, una marea di robe, non gliene frena niente…

Soleil gli ha però fatto notare come fosse stata la stessa Delia ad affermare in studio di voler entrare nella Casa del GF Vip, ma secondo Alex in quel momento “scherzava, rideva”. Quindi ha aggiunto:

E’ per questo che non deve venire. Lasciami fare il mio percorso qui, libero, spensierato. Il nostro rapporto non è in discussione, punto. Lei ha avuto paura di questa roba qua ed è andata in confusione, lasciami qui… lasciami finire il mio viaggio, tanti ne avremo tanti altri da fare insieme. Non venire!

Dopo l’avvertimento dell’attore, la modella venezuelana seguirà il suo consiglio o chiederà un nuovo confronto con il marito?