Adriana Volpe, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha messo in discussione il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran. Dopo la diretta l’attore si è scagliato contro l’opinionista e la modella ha rilasciato un’intervista a Novella 2000.

Adriana Volpe, durante la diretta del GF Vip, è intervenuta sul matrimonio svelando che si trattava solo di una promessa d’amore:

Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio.

Le precisazioni di Delia Duran sono arrivate tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000 attualmente in edicola:

Queste sono solo cattiverie gratuite. Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremmo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla.

Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il Gf Vip, sono spuntate fuori le sue ex Mila Suarez e Katarina Raniakova per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso. Questo è un problema tra Alex e me, che non riguarda loro. Mi auguro di essere stata chiara.