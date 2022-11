Si infiamma il clima nella Casa del GF Vip, soprattutto dopo l’ultima bomba lanciata da Antonella Fiordelisi e che, a quanto pare, potrebbe essere indirizzata a Giulia Salemi, la regina dei social. Nelle ultime ore l’influencer si è resa protagonista di uno spiffero sensazionale.

Torna il ‘fantasma’ di Francesco Monte nella spiatissima Casa del GF Vip, anche in questa settima edizione. Ad avanzare il suo nome ci ha pensato Antonella Fiordelisi.

Come riferiscono le colleghe di IsaeChia.it, durante una conversazione con Micol Incorvaia la Vippona aveva svelato che non si sarebbe mai avvicinata ad un ragazzo fidanzato. Eppure nelle passate ore si sarebbe poi smentita da sola.

Antonella ha infatti svelato di avere avuto un flirt con Francesco Monte, a quanto pare nel periodo in cui era fidanzato con Giulia Salemi. Si tratta di una ripicca nei confronti di quest’ultima o di una rivelazione reale? La parola passa al popolo di Twitter, in attesa di una possibile replica da parte del diretto interessato.

Le reazioni social

Ma quindi Antonella è stata con monte? non ci sto capendo più nulla! #gfvip

Lei che è diventata famosa a TI e ha fatto lasciare una coppia, divenuta famosa per le chat con Higuain, le sue storie, e ora Monte. #gfvip pic.twitter.com/asvhQ2dDgS

antonella oggi: “io non do confidenza ad un ragazzo se so che è fidanzato” antonella ora che dice di aver avuto un flirt con monte presumibilmente quando stava con la salemi#gfvip

— greta✨ (@greta07245707) November 8, 2022